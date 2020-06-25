PPK toplantısı ne zaman? Merkez Bankası toplantısı ne zaman 2020? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı, bugün açıklanacak. Nefesler tutuldu, gözler 2020 PPK toplantısı faiz kararında. Finansal piyasalar açısından büyük önem taşıyan faiz kararı, kredi çekmek isteyen kişiler dışında bankalara kredi borcu olan ve yapılandırma müjdesi bekleyen kişiler tarafından da merak ediliyor. Merkez Bankasının doları ve altını nasıl etkileyeceği de araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, PPK toplantısı ne zaman 2020? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte PKK toplantısı 2020 hakkında merak edilenler…

Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? soruları günün en merak edilenler arasına girdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran ayı PPK Toplantısı 2020 faiz kararını bugün açıklayacak. Merkez Bankası Haziran ayı toplantısı ile açıklanacak faiz kararı büyük bir merakla bekleniyor. Kredi borcu olanlar ya da kredi çekmek isteyenler Merkez Bankası faiz indirirse altın ne olur 2020, Merkez Bankası faiz indirimi doları nasıl etkiler, sorularının ardı arkası kesilmiyor. İşte PPK toplantısı Haziran 2020 saati ve Merkez Bankası faiz kararının açıklanacağı saat…

MERKEZ BANKASI HAZİRAN TOPLANTISI NE ZAMAN?

TCMB Haziran ayı PPK toplantısı bugüni (25 Haziran 2020 Perşembe) günü yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Murat Çetinkaya yerine Merkez Bankası Başkanı olarak atanan Murat Çetinkaya'nın yeni bir faiz indirimi kararı açıklaması bekleniyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası PPK toplantısı sonrası Haziran 2020 faiz kararını bugün saat 14:00 itibari ile Merkez Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak.