Corona virüs (Covid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmeler piyasalara yön veren temel faktör olurken, hastalığın ekonomilere verdiği tahribatın ne kadar sürede aşılacağına ilişkin belirsizlikler nedeniyle merkez bankalarının para politikalarına dair vereceği mesajlar yatırımcı risk algısı açısından önem taşıyor. Küresel gelişmeleri yakında takip eden yatırımcılar da Powell'ın konuşması ne zaman? FED toplantısı ne zaman? sorularını araştırıyor. İşte, FED Başkanı Powell'ın konuşması hakkında ayrıntılar...
FED TOPLANTISI NE ZAMAN?
Fed toplantısı bugün saat 21.00'de gerçekleşecek. ABD, Fed Başkanı Powell'ın basın toplantısı ise 21.30'da başlayacak.
GÖZLER POWELL'IN KONUŞMASINDA
Bu yıl dijital ortamda gerçekleştirilecek Jackson Hole konferansı kapsamında Jerome Powell'ın yapacağı değerlendirmelerde, Fed'in uzun zamandır beklenen yeni para politikası çerçevesi ve enflasyon hedefine dair ipuçları aranacak.