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Powell'ın konuşması ne zaman? FED toplantısı ne zaman?

27 Ağustos 2020 Perşembe - 17:48 | Son Güncelleme : 27 08 2020 - 17:48

Piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole konferansında vereceği mesajlara odaklandı. Piyasaları yakından takip eden yatırımcılar Powell'ın konuşmasını bekliyor. Peki, Powell'ın konuşması ne zaman? FED toplantısı ne zaman? İşte FED toplantısı ile ilgili detaylar...


Corona virüs (Covid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmeler piyasalara yön veren temel faktör olurken, hastalığın ekonomilere verdiği tahribatın ne kadar sürede aşılacağına ilişkin belirsizlikler nedeniyle merkez bankalarının para politikalarına dair vereceği mesajlar yatırımcı risk algısı açısından önem taşıyor. Küresel gelişmeleri yakında takip eden yatırımcılar da Powell'ın konuşması ne zaman? FED toplantısı ne zaman? sorularını araştırıyor. İşte, FED Başkanı Powell'ın konuşması hakkında ayrıntılar...
 
 
FED TOPLANTISI NE ZAMAN? 
 
Fed toplantısı bugün saat 21.00'de gerçekleşecek. ABD, Fed Başkanı Powell'ın basın toplantısı ise 21.30'da başlayacak. 
 
GÖZLER POWELL'IN KONUŞMASINDA
 
Bu yıl dijital ortamda gerçekleştirilecek Jackson Hole konferansı kapsamında Jerome Powell'ın yapacağı değerlendirmelerde, Fed'in uzun zamandır beklenen yeni para politikası çerçevesi ve enflasyon hedefine dair ipuçları aranacak.
 

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