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Postacılara kötü haber! Artık ücret ödeyecekler...

AA |  04 Ekim 2020 Pazar - 12:48 | Son Güncelleme : 04 10 2020 - 13:17

Binlerce PTT görevlisini çok yakından ilgilendiren karar geldi. Artık ücret ödeyecekler. Postacılar, belediye otobüslerinden artık ücretsiz yararlanamayacak. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, PTT bünyesinde görev yapan postacı ve dağıtıcıların, belediyeler tarafından sunulan şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlandırılmasına hukuken olanak bulunmadığına hükmetti.


Danıştay İdari Dava Daireleri  Kurulu, Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ Genel Müdürlüğü (PTT) bünyesinde görev  yapan postacı ve dağıtıcıların, belediyeler tarafından sunulan şehir içi toplu  taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlandırılmasına hukuken olanak bulunmadığı  sonucuna vardı.  PTT bünyesinde görev yapan dağıtıcı personelin, belediyeler tarafından  sunulan şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlandırılması  istemiyle yapılan başvuruların reddedilmesi üzerine açılan davalarda idare  mahkemelerince farklı kararlar verildi.
 
Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu, bu farklı nitelikteki  kararların kesinleşmesi üzerine, mahkemeler arasındaki aykırılığın giderilmesi  istemiyle Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna başvurdu. İdare mahkemeleri ve bölge idare mahkemeleri arasındaki farklı  kararları irdeleyen Kurul, bu konuda son noktayı koydu.  Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ  Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan postacı ve dağıtıcıların, belediyeler  tarafından sunulan şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz  yararlandırılmasına hukuken olanak bulunmadığı sonucuna vardı.
 
 Gerekçeden
 
 Kurulun gerekçesinde, 1950 tarihli 5584 sayılı Posta Kanunu'nun 13.  maddesinin 1. fıkrasında, şehir içinde postayı taşıyan memur ve dağıtıcıların,  belediyeler ve ortaklıklar tarafından alınan yolculuk ücretlerini vermekten muaf  oldukları yönünde düzenlemeye yer verildiği belirtildi. Sonraki yıllarda çıkarılan Bakanlar Kurulu kararı ile de Posta ve  Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan postacı ve dağıtıcıların  4736 sayılı Kanun'un 1. maddesinin 1. fıkrası hükmünden muaf olduğu, yani  belediyelere söz konusu kişiler yönünden ücretsiz tarife uygulama yetkisi  verildiği kaydedildi.  Ancak, 23 Mayıs 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan, 6475 sayılı  Posta Hizmetleri Kanunu'nun 31. maddesinin 1. fıkrası ile 5584 sayılı Posta  Kanunu'nun yürürlükten kaldırıldığı hatırlatılan gerekçede, "Uyuşmazlıkta, 4736  sayılı Kanun'un 1. maddesinin 6. fıkrasıyla Bakanlar Kuruluna tanınan yetkinin  ancak temel Kanun'da bu yönde bir düzenleme olması halinde kullanılabileceği  açıktır. Bu nedenle, 5584 sayılı Posta Kanunu'nun 13. maddesinin 1. fıkrasında  yer alan düzenlemenin 6475 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılması üzerine,  Bakanlar Kurulunun bu yönde bir muafiyet tanıma yetkisinin de ortadan kalktığının  kabulü gerekmektedir." denildi.
 

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