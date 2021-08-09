Posta sektöründe yeni dönem! Şartlar güncelleniyor

BDDK harekete geçti. Posta sektöründeki "yetkilendirme şartları" güncelleniyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, posta sektöründe etkin ve sürdürülebilir rekabet ortamının tesisi amacıyla yönetmelik taslağı hazırladı. Buna göre ulusal düzeyde posta hizmeti sunmak isteyen sağlayıcıların asgari 1 milyon lira ödenmiş sermaye ile 42 adet motorlu taşıta sahip olması gerekecek

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, posta sektöründe etkin ve sürdürülebilir rekabet ortamının tesisi amacıyla yönetmelik taslağı hazırladı. Buna göre ulusal düzeyde posta hizmeti sunmak isteyen sağlayıcıların asgari 1 milyon lira ödenmiş sermaye ile 42 adet motorlu taşıta sahip olması gerekecek

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan yönetmelik taslağına göre, ulusal düzeyde posta hizmeti sunmak isteyen şirketlerin asgari 1 milyon lira, il ve iller bazında bu işi yapacakların en az 200 bin lira ödenmiş sermayeye sahip olması gerekecek.