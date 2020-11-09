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Posta güvercinin düşürdüğü 110 yıllık askeri mesaj bulundu

AA |  09 Kasım 2020 Pazartesi - 0:23 | Son Güncelleme : 09 11 2020 - 0:23

Fransa'nın doğusundaki Alsas bölgesinde, 110 yıl önce postacı güvercini tarafından düşürüldüğü tahmin edilen bir askeri mesaj bulundu.


BFM TV'nin haberine göre, Haut-Rhin kentindeki bir tarlada gezen bir  çift, küçük bir alüminyum kapsül buldu.
 
Çiftin kentteki Linge Müzesi yetkililerine teslim ettiği kapsülden,  Alsas bölgesinin Almanya'ya ait olduğu 1910'dan kaldığı tahmin edilen bir Almanca  askeri mesaj çıktı.
 
Müze yetkilileri, kendilerine eylülde teslim edilen kapsülün, bir  posta güvercininin taşırken düşürdüğü bir mesaj içerdiğini ve bunun çok sıra dışı  bir keşif olduğunu bildirdi.
 
Yetkililer, aynı mesajı taşıyan 4 posta güvercininin salındığının  tahmin edildiğini aktardı.
 
Mesajda, o yıllarda Almanya ile Fransa arasında mücadeleye sahne olan  Alsas bölgesinin Bischwihr ve Ingersheim kısımlarındaki Alman tatbikatlarından  bahsediliyor.
 
Alüminyum kapsül ve içindeki mesaj, Linge Müzesi'nde sergilenecek.

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