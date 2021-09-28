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Poşetlerin fiyatlandırılmasıyla ilgili flaş açıklama

AA |  28 Eylül 2021 Salı - 11:27 | Son Güncelleme : 28 09 2021 - 11:33

Poşetlerin ücretli olmasıyla ilgili flaş açıklama! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin 1 Ocak 2019'da başlayan uygulama ile bugüne kadar plastik poşet kullanımı, yüzde 75 oranında azalırken, 354 bin ton plastik atığın oluşması önlenmiş oldu.


Bakanlıktan aldığı bilgiye göre, 1900'lerde insan  hayatına giren plastiğin gelişmesine bağlı olarak 1977'de alışveriş noktalarında,  herkesin rahatlıkla bulabileceği, ortalama kullanım ömrü 15 dakika olan ancak  doğada çözünmesi bin yılı bulan plastik poşetler verilmeye başlandı.
 
Her mağazada alışveriş sonrası verilen bu plastik poşetler, petrol  bazlı polietilen maddesinden üretiliyor. Polietilen maddeler ise atık haline  geldiğinde ekosistemdeki canlılar ve doğaya zararlı hale dönüşüyor. Dış ortam  koşulları ve neme karşı direnç, esneklik ve üstün kimyasal dayanıklılık  özelliklerinden dolayı tercih edilen plastik poşetlerin sadece yüzde 1'i geri  dönüştürülebiliyor.
 
İnsan hayatına 20'nci yüzyılın başlarında giren plastiklerin, dünya  genelinde 1950'li yıllarda 1,5 milyon ton civarında olan üretim değeri, bugün  yıllık bazda 335 milyon tonu aştı.
 
Bugüne kadar üretildiği düşünülen 8 milyar ton plastik malzemenin en  az yarısının, atık halinde doğaya bırakıldığı, ağırlıklı olarak denizlerde ve  okyanuslarda biriktiği dikkati çekerken, bunları canlıların tüketmesiyle de  zararı besin zincirinin son halkası insana kadar rahatlıkla ulaşabiliyor.
 
2019 öncesi Türkiye'de, plastik poşet üretimi miktarının yıllık 35  milyar adet civarında olduğu ve bir kişinin yılda ortalama 440 plastik poşet  kullandığı belirtilirken, 1 Ocak 2019'da başlatılan ücretlendirilmeyle Türkiye'de  plastik poşet kullanımı yüzde 75 seviyesinde azaldı ve bu sayede 354 bin ton  plastik atığın oluşması engellendi.
 
Yaklaşık 14 bin 640 ton sera gazı salımının önüne geçildi
 
Ayrıca bir plastik poşetin ortalama ağırlığı 8 gram olarak  alındığında, yaklaşık 14 bin 640 ton sera gazı salımının da önüne geçilmiş oldu.
 
Plastik poşet kullanımındaki azalma oranları ile Türkiye'de plastik  poşet üretimi için gerekli plastik hammadde ithali de azaltılarak, yaklaşık 2,44  milyar lira tasarruf edildi.
 
Dünya'da 60'dan fazla ülkede uygulanıyor
 
Dünya genelinde 60'dan fazla ülkede alışveriş poşetleri ücret  karşılığında satılıyor. Bunlardan İsveç, Kanada, Finlandiya, İngiltere, Almanya Fransa ve Japonya'da plastik poşetler ücret karşılığında temin edilirken  Avustralya, Kamerun, Kenya gibi bazı ülkelerde kısmi veya tamamen yasak  uygulanıyor.
 

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