30 Ekim 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.522 0.18 EURO 11,1330 -0.14
USD 9,5900 0.66 ALTIN 551,060 0.01
CANLI BORSA
TÜMÜ

Poşet satışı ile ilgili flaş açıklama!

AA |  30 Ekim 2021 Cumartesi - 11:02 | Son Güncelleme : 30 10 2021 - 11:02

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), uzaktan satışlarda tüketicilere alternatif taşıma ekipmanı kullanım seçeneği sunulmasının zorunlu hale getirilmesi talebine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına tavsiye kararı verdi.


KDK'nin kararına göre başvurucu, uzaktan satış yapan firmaların  vatandaşlara zorunlu alışveriş poşeti sattığını, ürünler kasa veya alışveriş  sepeti ile teslim edilebilecekken zorunlu poşet satışı ile hem çevreye hem de  tüketiciye zarar verildiğini savundu.
 
Sanal alışveriş sitelerinde poşetsiz teslimat seçeneği olmadığını,  siparişlerinde poşet istemediğini açıkça belirtmesine rağmen dikkate  alınmadığını, başvurusuna "yasanın uygulandığı" yönünde cevap verildiğini  belirten başvurucu, uzaktan satışlarda zorunlu poşet satışının önüne geçilmesini  ve poşet/çanta tercihine ek olarak "poşetsiz ve ücretsiz aparat ile teslimat"  seçeneği sunulmasının zorunlu hale getirilmesini talep etti.
 
"Uygulamada yasal mevzuata uymayan satış noktaları bulunmakta"
 
Bunun üzerine KDK, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının  bilgisine başvurdu.
 
Bakanlık tarafından gönderilen cevap yazısında bu yıl için plastik  poşet ücretini ve güncellenen hususları içeren usul ve esasların 22 Aralık  2020'de yayımlandığı hatırlatıldı.
 
Bu kapsamda uzaktan satışlarda uyulması gereken hususların  belirlendiği aktarılan yazıda, "Genel Esaslar başlıklı 5'inci maddenin 6'ncı  fıkrasına göre, plastik poşetle gönderimi sağlanan uzaktan satışlarda alternatif  taşıma ekipmanı kullanım seçeneği tüketiciye sunulur. Tüketici tarafından plastik  poşet seçeneği tercih edilmesi halinde poşetlerin satışı zorunludur." ifadeleri  kullanıldı.
 
Bakanlık tarafından bu yıl 2 bin 822 denetim gerçekleştirildiği  bildirilen yazıda, Çevre Kanunu'na aykırı poşet verildiğinin tespit edilmesi  üzerine 27 ceza ile 719 bin 494 lira 52 kuruş idari yaptırım uygulandığı bilgisi  paylaşıldı.
 
Başvuruyu değerlendiren KDK, başvuru hususunda yasal düzenlemelerde  herhangi bir açıklık bulunmadığını ancak uygulamada yasal mevzuata uymayan satış  noktalarının bulunduğunu tespit etti.
 
KDK, Çevre Kanunu ve plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin  yasal mevzuat kapsamında yapılan denetimlerin sıklaştırılması ve mevzuata aykırı  iş ve işlem yapanların tespit edilerek gerekli cezai işlemlerin uygulanması için  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına tavsiye kararı verilmesini  kararlaştırdı.
 

ETİKETLER

poşet kdk tüketici
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.