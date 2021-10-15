Portekiz'de 16 yaş altının boğa güreşlerini arenada izlemesi yasaklandı

Portekiz hükümetinden yapılan açıklamada, boğa güreşlerinin 16 yaş altına yasaklanmasıyla ilgili kararın, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesinin 2019 yılında aldığı, boğa güreşi gibi gösterileri izleme yaşının yükseltilmesinin istendiği kararla bağlantılı olduğu belirtildi.

Diğer yandan kararın alınmasında, hükümete dışarıdan destek veren Portekiz Hayvan Hakları Partisinin (PAN) de önemli etkisi oldu.

"Başardık, çocuklar ve gençler boğa güreşi şiddetinden kurtuluyor"

PAN, geçen sene Mecliste bütçeyle ilgili oylamalarda, söz konusu yasağın çıkartılması koşuluyla hükümete destek vermişti.

PAN milletvekili İnes de Sousa Real, kararın ardından sosyal paylaşım sitesinden boğaya sarılan bir çocuk fotoğrafı paylaşarak, "Başardık, çocuklar ve gençler boğa güreşi şiddetinden kurtuluyor. Çok önemli bir zafer. PAN, boğa güreşlerinin tamamen kaldırılmasını savunmaya devam edecek." diye yazdı.

Portekiz'de 2000 yılında Meclisin onayıyla, matadorun arenada boğayı öldürmesi yasaklanmış, 2018'de ise boğa güreşlerinin kaldırılmasıyla ilgili bir öneri Meclisteki oylamada reddedilmişti.