Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa’nın koronavirüse yakalandığı bildirilirken herhangi bir semptom göstermediği belirtildi.
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Portekiz Cumhurbaşkanı koronavirüse yakalandı
12 Ocak 2021 Salı - 9:08 | Son Güncelleme : 12 01 2021 - 9:08
Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa koronavirüse (Covid-19) yakalandı.
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