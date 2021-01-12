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Portekiz Cumhurbaşkanı koronavirüse yakalandı

12 Ocak 2021 Salı - 9:08 | Son Güncelleme : 12 01 2021 - 9:08

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa koronavirüse (Covid-19) yakalandı.


Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa’nın koronavirüse yakalandığı bildirilirken herhangi bir semptom göstermediği belirtildi.

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