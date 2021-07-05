Porsche SUV ailesine 640 beygirlik üye!

Porsche, Cayenne model yelpazesine sportif bir üye ekliyor: Maksimum performans ve yol tutuşu için tasarlanan yeni Cayenne Turbo GT, olağanüstü sürüş dinamiklerini yüksek derecede gündelik sürüş ile birleştiriyor. 640 PS güce sahip 4 litrelik çift turbo V8 motor, modelin sıradışı sürüş özelliklerinin temelini oluşturuyor. Cayenne Turbo Coupé'den 90 PS daha fazla güce ve 80 Nm farkla 850 Nm maksimum tork değerine sahip Cayenne Turbo GT, coupe karoserli versiyondan 0,6 saniye daha az bir sürede; sadece 3,3 saniyede 0’dan 100 km/sa hıza ulaşabiliyor. Yeni SUV modelinin sahip olduğu azami hız da 14 km/s artarak 300 km/sa hıza çıkıyor.

Rekortmen araç



Daha da sportif hatlara sahip, dört kişilik Cayenne Turbo GT, standart olarak sunulan tüm şasi sistemleri ve bu model için özel olarak geliştirilmiş performans lastikleriyle göze çarpıyor. Güç aktarma organları ve şasi aynı zamanda Cayenne Turbo GT için özel olarak tasarlanmış bir yapıya sahip. Bu sayede yarış pisti kabiliyetine sahip bir kimliğe de bürünüyor. Cayenne Turbo GT bu kabiliyetini, Lars Kern pilotajıyla 20 bin 832 km'lik Nürburgring Nordschleife pistindeki 7:38.9 dakikalık tur zamanıyla kırdığı resmi SUV rekoruyla da kanıtladı.