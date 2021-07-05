05 Temmuz 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.393 1.16 EURO 10,2870 -0.10
USD 8,6660 -0.16 ALTIN 498,830 0.00
CANLI BORSA
TÜMÜ

Porsche SUV ailesine 640 beygirlik üye!

05 Temmuz 2021 Pazartesi - 16:57 | Son Güncelleme : 05 07 2021 - 17:01

Porsche Cayenne model ailesinin yeni üyesi sportif: 640 PS güce sahip 4 litrelik çift turbo V8 motor, Cayenne Turbo GT’yi yarışçı bir kimliğe bürünmeyi hedefliyor.


Porsche, Cayenne model yelpazesine sportif bir üye ekliyor: Maksimum performans ve yol tutuşu için tasarlanan yeni Cayenne Turbo GT, olağanüstü sürüş dinamiklerini yüksek derecede gündelik sürüş ile birleştiriyor. 640 PS güce sahip 4 litrelik çift turbo V8 motor, modelin sıradışı sürüş özelliklerinin temelini oluşturuyor. Cayenne Turbo Coupé'den 90 PS daha fazla güce ve 80 Nm farkla 850 Nm maksimum tork değerine sahip Cayenne Turbo GT, coupe karoserli versiyondan 0,6 saniye daha az bir sürede; sadece 3,3 saniyede 0’dan 100 km/sa hıza ulaşabiliyor. Yeni SUV modelinin sahip olduğu azami hız da 14 km/s artarak 300 km/sa hıza çıkıyor.
Rekortmen araç

Daha da sportif hatlara sahip, dört kişilik Cayenne Turbo GT, standart olarak sunulan tüm şasi sistemleri ve bu model için özel olarak geliştirilmiş performans lastikleriyle göze çarpıyor. Güç aktarma organları ve şasi aynı zamanda Cayenne Turbo GT için özel olarak tasarlanmış bir yapıya sahip. Bu sayede yarış pisti kabiliyetine sahip bir kimliğe de bürünüyor. Cayenne Turbo GT bu kabiliyetini, Lars Kern pilotajıyla 20 bin 832 km'lik Nürburgring Nordschleife pistindeki 7:38.9 dakikalık tur zamanıyla kırdığı resmi SUV rekoruyla da kanıtladı.

 

 

ETİKETLER

Porsche Porsche Cayenne Porsche Cayenne yeni model
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.