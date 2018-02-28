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Poroşenko'dan Putin'in teklifine cevap

AA |  28 Şubat 2018 Çarşamba - 20:42 | Son Güncelleme : 28 02 2018 - 20:42

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Kırım'da Rusya'nın elinde bulunan gemileri Kırım ile birlikte geri almaya hazır olduklarını söyledi.


Poroşenko, düzenlediği basın toplantısında, Kırım Özerk  Cumhuriyeti'nin Kırım Tatar Özerk Cumhuriyeti olarak yapısının değiştirilmesine  yönelik Ukrayna Anayasası'nın 10. maddesinde değişiklik yapılmasıyla ilgili, şu  ana kadar çalışma grubunun önerisinin kendisine gelmediğini ifade etti.
 
Çalışmanın Anayasa Komisyonunda onaylanması gerektiğini kaydeden  Poroşenko, teklifin son hale getirilmesinin ardından Ukrayna Parlamentosunda  onaylanmasını umduğunu dile getirdi.
 
Ukrayna'nın Kırım yarımadasında Rusya'nın elinde kalan savaş  gemilerini teslim alıp almayacağına yönelik bir soruya Poroşenko, "Biz Kırım'dan  gemilerimizi sadece Kırım ile birlikte almaya hazırız." şeklinde cevap verdi.
 
Poroşenko, Kırım'ın geri alınması için diplomatik yolların,  yaptırımların ve hukuki süreçlerin işletildiğini belirterek, "Kırım'ın geri  alınması için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.
 
Ocak ayının başında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın  yarımadayı ilhakından sonra Ukrayna'ya ait askeri gemi, uçak ve diğer araçları  iade etmeye hazır olduğunu açıklamıştı.
 

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