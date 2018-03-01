Poroşenko’dan 'Gazprom' talimatı: El koyun

Poroşenko, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, Gazprom’un provoke edici bir şekilde Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin kararını yerine getirmemeye hazırlandığına yönelik açıklama yaptığını belirtti.

Poroşenko, "Eğer Gazprom medeni kurallara uygun olarak mahkemenin kararını yerine getirmeyi düşünmüyorsa o zaman biz New York sözleşmesine göre tüm yasal araçları kullanacağız. Yasa ve uluslararası kurallar, Rusya ile diğer anlaşmazlıklarda olduğu gibi Ukrayna ’dan yanadır." dedi.

Gazprom'la ilgili anlaşmazlık konusunda kurum ve kuruluşlara acilen toplanma talimatı veren Poroşenko, “Eğer Gazprom bu parayı ödemezse, Naftogaz, Gazprom’un varlıklarını rehin almaya çalışmak zorundadır ve bu kararların uygulanmasını sağlamalıdır. Bizim yeteri kadar varlığımız var.” ifadelerini kullandı.

Poroşenko ayrıca Ukrayna’da geçen yıl kısıtlamaya tabi tutulan Rus bankaları Sberbank, VTB, BM Bank, Prominvestbank ve VS Bank’a yönelik yaptırımların uzatılacağını bildirdi.