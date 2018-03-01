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Poroşenko’dan 'Gazprom' talimatı: El koyun

AA |  01 Mart 2018 Perşembe - 20:44 | Son Güncelleme : 01 03 2018 - 20:44

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rus enerji şirketi Gazprom’un, Ukrayna enerji şirketi Naftogaz’a borcunu ödememesi halinde varlıklarının rehin alınması gerektiğini bildirdi.


Poroşenko, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısında yaptığı  konuşmada, Gazprom’un provoke edici bir şekilde Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin  kararını yerine getirmemeye hazırlandığına yönelik açıklama yaptığını belirtti.
 
Poroşenko, "Eğer Gazprom medeni kurallara uygun olarak mahkemenin  kararını yerine getirmeyi düşünmüyorsa o zaman biz New York sözleşmesine göre tüm  yasal araçları kullanacağız. Yasa ve uluslararası kurallar, Rusya ile diğer  anlaşmazlıklarda olduğu gibi Ukrayna’dan yanadır." dedi.
 
Gazprom'la ilgili anlaşmazlık konusunda kurum ve kuruluşlara acilen  toplanma talimatı veren Poroşenko, “Eğer Gazprom bu parayı ödemezse, Naftogaz,  Gazprom’un varlıklarını rehin almaya çalışmak zorundadır ve bu kararların  uygulanmasını sağlamalıdır. Bizim yeteri kadar varlığımız var.” ifadelerini  kullandı.
 
Poroşenko ayrıca Ukrayna’da geçen yıl kısıtlamaya tabi tutulan Rus  bankaları Sberbank, VTB, BM Bank, Prominvestbank ve VS Bank’a yönelik  yaptırımların uzatılacağını bildirdi.
 
Merkezi Stockholm’de bulunan Uluslararası Tahkim Mahkemesi, dün  verdiği kararda, Gazprom ve Naftogaz arasındaki davayı Naftogaz lehine  sonuçlandırmıştı. Gazprom’un Ukrayna’ya doğalgaz sevkiyatıyla ilgili  yükümlülüklerini yerine getirmediğine hükmeden mahkeme, Gazprom’un Naftogaz’a  2,56 milyar dolar ödeme yapması kararını vermişti. Rus enerji şirketi Gazprom’un  bugünden itibaren Ukrayna’ya doğalgaz sevkiyatını durduracağı bildirilmişti.
 

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