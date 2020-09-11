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Popstar Abidin yıllar sonra ortaya çıktı!
2000'li yılların en çok izlenen yarışma programlarından biri Popstar'dı. Popstar'ın ilk senesinin şampiyonu Abidin Özşahin ise şimdilerde kurumsal iletişim ve marka danışmanlığı hizmeti veriyor.
Popstar yarışması 2003 yılında ekrana geldiği ilk bölümüyle milyonlarca izleyicinin radarına takılmıştı. Jüride Deniz Seki, Armağan Çağlayan, Ercan Saatçi ve Ahmet San vardı. Yarışmacıların ya da jürinin her adımı her söylediği o haftanın popüler kültür gündemini belirliyordu.