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Pompeo, Yunan mevkidaşı ile Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri görüştü

AA |  14 Ağustos 2020 Cuma - 20:19 | Son Güncelleme : 14 08 2020 - 20:19

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Yunan mevkidaşı Nikos Dendias arasında Viyana'da yapılan görüşmede Doğu Akdeniz'deki tansiyonun düşürülmesi gerektiği vurgusu yapıldı.


ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo ile Dendias  arasında Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleşen görüşmeye ilişkin yazılı  açıklama yaptı. Açıklamada, "Bakan Pompeo ile Bakan Dendias güçlü ABD-Yunan ikili  ilişkilerini ve Doğu Akdeniz'deki tansiyonun acilen düşürülmesi gerektiği  konusunu ele aldılar." ifadesine yer verildi.
 
Yunan yönetimi, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz meselelerini müzakere  etme, sorunlara hakça çözümler geliştirme teklifine yanaşmazken, son yıllarda  deniz yetki alanları konusunda Kıbrıs Rum kesimi ve bazı bölge ülkeleriyle tek  taraflı adımlar atmaya devam ediyor.
 
Türkiye, son dönemde söz konusu tek taraflı adımlara karşı kendi  tedbirlerini almakta kararlı olduğu mesajını yineliyor.
 
  
 

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Nikos Dendias ak deniz
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