POMEM yedek nedir, POMEM başarısız yazanlar ne anlama geliyor? 27. Dönem POMEM yedek alımı ne zaman?

POMEM yedek alımı ile ilgili detaylar sorgulanmaya başlandı. Polis Akademisi 27. dönem mülakat sonuçları bu sabah açıklandı. Sonuçları öğrenen ve yedeklere kalan adaylar “POMEM yedek alımı ne zaman?” sorusuna yanıt ararken sonuç sorgulama sayfasında “başarısız yazanlar” ne anlama geliyor sorusuna yanıt arıyor. İşte 27. Dönem POMEM yedek alımı hakkında merak edilenler…

POMEM yedek alımı tarihleri sorgulanmaya başlandı. 27. Dönem mülakat sonuçlarına göre yedeklerde kalan adaylar "POMEM yedek alımı ne zaman yapılacak?” sorusuna yanıt arıyor. Akademinin sitesinde "Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar Polis Akademisi sitesinde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır" denildi. Peki, POMEM başarısız yazanlar ne anlama geliyor?

POMEM BAŞARISIZ YAZANLAR NE DEMEK?

Yüz puan üzerinden 70 puan aday alamayan aday direkt olarak “BAŞARISIZ” sayılıyor.

POMEM YEDEK ALIMI NE ZAMAN?

Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar Polis Akademisi sitesinde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitesini takip etmeleri gerekmektedir.

POMEM yedek alımı ile ilgili henüz tarihler açıklanmadı.