POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih!

POMEM mülakat sonuçları pek çok aday tarafından merak ediliyor. Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu (5.440) erkek, (960) kadın, önlisans mezunu (1.360) erkek, (240) kadın aday olmak üzere toplam (8.000)aday asıl olarak alınacak. Sınav ve değerlendirme süreci devam ederken POMEM mülakat sonuçlarına çevrildi. Peki, POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih!

