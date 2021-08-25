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POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih!

25 Ağustos 2021 Çarşamba - 9:49 | Son Güncelleme : 25 08 2021 - 9:50

POMEM mülakat sonuçları pek çok aday tarafından merak ediliyor. Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu (5.440) erkek, (960) kadın, önlisans mezunu (1.360) erkek, (240) kadın aday olmak üzere toplam (8.000)aday asıl olarak alınacak. Sınav ve değerlendirme süreci devam ederken POMEM mülakat sonuçlarına çevrildi. Peki, POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih!


27. dönem POMEM mülakat sonuçları sınav ve değerlendirme sürecinde adaylar tarafından merak ediliyor. 27. Dönem polis alımı 8 Aralık ve 21 Aralık 2020 tarihleri aralığında yapılmıştı. POMEM’e giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde düzenleniyor. Temmuz ayında yapılan duyuru ile mülakat yerleri açıklanmıştı. Peki, POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih! 
 
 
POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 
 
PPOMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.
 
Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.
 
Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25’i ve mülakat sınavı puanının %50’sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS’den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.
 

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