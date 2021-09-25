POMEM sonuçları açıklandı mı, 27. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Polislik mülakat sonuçları 2021!

POMEM polislik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorusuna yoğun bir şekilde yanıt aranıyor. Polis Akademisi’nin lisans mezunu öğrencilerle yaptığı Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) mülakatlarının sonuçları adaylar tarafından merakla bekleniyor. Peki, 27. dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte POMEM sonuçları hakkındaki detaylar…

Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) mülakat sonuçları sabırsızlıkla bekleniyor. Mülakatlara katılan adaylar arama motorları üzerinden 27. dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorularına yanıt arıyor. İşte Polislik mülakat sonuçları 2021 hakkında merak edilenler…

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) mülakat sonuçları henüz açıklanmadı.

27. dönem POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihi de henüz belli değil.

SINAV SONUÇ LİSTESİNİN BELİRLENMESİ VE İLANI

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.

UYARI: Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.



Adayların eksik, yanıltıcı, yalan beyan, sahte evrak veya sınav komisyonlarını yanlış bilgilendirme sonucunda sınavlara katılarak başarılı olan adayların sınavı asıl ve yedek olarak kazanmış olsalar bile, geçici-kesin kayıt işlemleri yapılmayacak, kesin kayıt ve okula kabulleri yapıldıktan sonra bu durumları ortaya çıkanların, ilgili yasal mevzuat çerçevesinde eğitim-öğretimin herhangi bir aşamasında ilişikleri kesilecektir. Adayın söz konusu işleme kasıtlı olarak sebebiyet verdiğinin tespit edilmesi durumunda aday hakkında gerekli yasal işlem yapılacaktır.