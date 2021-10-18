POMEM sonuçları açıklandı mı? 27.Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, EGM PA sorgulama…

POMEM mülakat sonuçları ile ilgili aramalar arttı. Polislik olmak isteyenler yazılı sınav sonrası sözlü mülakatlara katıldı. Mülakata katılanlar gözlerini, EGM’nin duyuru sayfasını çevirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından gelecek “POMEM sonuçları açıklandı” duyurusu sabırsızlıkla bekleniyor. Peki, 27.Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte Polislik sonuçları detayları…

27. dönem POMEM mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediliyor. 8 bin polis alımı için sınava giren ardından mülakat olan adaylar “POMEM sonuçları açıklandı mı?” sorusuna yanıt arıyor. POMEM mülakat sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından ilan edilecek. İşte POMEM mülakat sonuçları hakkında merak edilenler…

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Sınavın değerlendirilme aşamasının tamamlanması ile birlikte sonuçların erişime açılması bekleniyor.

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

POMEM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI