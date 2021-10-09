POMEM sonuçları açıklandı mı? 27.Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanır, bugün polislik mülakat sonuçları açıklanır mı?

27. Dönem POMEM polislik mülakat sonuçları merakla bekleniyor. Ön başvuru, fiziki yeterlilik ve yazılı sınavın ardından heyecanla Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gelecek “polislik sonuçları açıklandı” duyurusuna çevrildi. Peki, 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı, POMEM sonuçları ne zaman ne zaman açıklanacak, bugün belli olur mu? İşte 27. Dönem POMEM polislik mülakat sonuçları hakkında merak edilenler…

POMEM sonuçları için heyecan dorukta. Adayları sık sık arama motorlarına yönelerek "27. Dönem POMEM polislik mülakat sonuçları açıklandı mı, polislik sonuçları ne zaman açıklanacak” gibi sorulara yanıt arıyor. İşte detayları…

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM sözlü mülakat sonuçları, değerlendirmelerin tamamlanması ardından online platform üzerinden açıklanacak. 27. Dönem POMEM mülakat sonuç tarihi hakkında henüz bir açıklama yok. Fakat POMEM sözlü mülakat sonuçlarının ekim ayı içerisinde açıklanması ön görülüyor.

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.



Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.