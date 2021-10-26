POMEM sonuçları açıklandı mı? 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanır? Gözler Pa.edu POMEM duyuru sayfasında!

POMEM mülakat sonuçları merakla bekleniyor. Sonuçları açıklanmasını sabırsızlıkla bekleyen adaylar gözlerini Polis Akademisi Başkanlığı’na çevirdi. 3 aşama şeklinde yapılan sınavda mülakatlara girmeye hak kazanan adaylar için şimdi değerlendirme aşaması devam ediliyor. Peki, POMEM sonuçları açıklandı mı? 27.Dönem POMEM mülakat sonuçları sorgulama sayfası…

Polis mülakat sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçlarının açıklanmasını bekleyen adaylar, yoğun bir şekilde araştırma yapıyor. Lisans mezunu (5.440) erkek, (960) kadın, ön lisans mezunu (1.360) erkek, (240) kadın olmak üzere toplamda 8 bin polis alımının gerçekleştirileceği polis alımı mülakat süreci sona erdi, şimdi gözler POMEM sonuçlarına çevrildi. Peki, 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanır? İşte POMEM mülakat sonuçları sorgulama sayfası…

POMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmadı. Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

27. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacak. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecek. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu adaylara tebliğ niteliğinde olacak.

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI