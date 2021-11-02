POMEM sıralamaya giremedi ne demek? POMEM yedek kaça kadar gelir, yedek alımı nasıl oluyor?

POMEM sonuçları açıklandı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklanan sonuçları kontrol eden bazı adaylar sıralamaya giremedi yazısıyla karşılaştı. 27. Dönem POMEM mülakat sonuçlarına göre yedeklere kalan vatandaşlar POMEM sıralamaya giremedi ne demek, POMEM yedek kaça kadar gelir sorularının yanıtını araştırıyor. 8 bin polis alımında başarısız olanlar 70 altı alan kişiler olurken sıralamaya giremediğinin diğer adı sıradasınız anlamını taşıyor. POMEM yedek yedek alımı ne zaman, nasıl oluyor?

POMEM sıralamaya giremedi ne demek, POMEM yedek kaça kadar gelir sorularına yoğun bir şekilde yanıt aranıyor. 27. Dönem POMEM sonuçlarına göre sıralamaya giremeyenler arama motorlarına yöneldi. POMEM sonuçları için sayfaya girişi yapan bazı adaylar 'POMEM sıralamaya giremedi ' yazısıyla karşılaştı. Peki POMEM yedek kaça kadar gelir, yedek alımı ne zaman, nasıl olur?

POMEM SIRALAMAYA GİREMEDİ NE DEMEK, YEDEK KAÇA KADAR GELİR?

POMEM sıralamaya giremedi demek sıralamadasınız anlamını taşıyor. Eğer aday yüz üzerinden 70 puanı geçmiş ise adaylar arasında alım yapılacak aday için yüksekten başlayarak Sporun %25, KPSS %25 ve Mülakatın %50 etkisi alınıp sıralama oluşturuluyor. Puanlama sonucunda adayın puanı alım sayısına yetecek kadar değilse adayda "SIRLAMAYA GİREMEDİNİZ" yazısı geliyor.

27. dönem POMEM sonuçları için https://www.pa.edu.tr/ sitesine giriş yapan adaylardan bir çoğu 'Sıralamaya giremedi' yazısı ile karşılaşıyor. Sıralamaya giremedinin diğer adı "Sıradasınız" dır. Anlamı ise: Asil veya yedek listeye giremeyen kişilerin mülakatta 70 üstü alarak kaçıncı sırada olduğunu gösteren sıradır. Başarısız ise; Mülakatta 70 altı alan kişilerdir.

Geçmiş dönem alımlara bakıldığından genellikle yedek 100’e kadar sıra geliyor.

POMEM YEDEK ALIMI NE ZAMAN, NASIL OLUR?

Yedek alımı tarihleri henüz belli olmadı. Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar Polis Akademisi sitesinde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitesini takip etmeleri gerekmektedir.

ASİL olarak kazanan aday direk okula yerleşmiştir. YEDEK olan aday ise ASİL adaylardan okula kayıt olmayan, Sağlık durumu sebebi ile elenenler ve ya güvelik soruşturması olumsuz gelenlerin yerine YEDEK adaylardan alım yapılır. YEDEK aday kesin olarak kazanmış değildir. YEDEK sırası gelmeyen adayların YEDEK işlemleri bir süre sonra sonlandırılır.