Pomem sınav yerleri belli oldu! 27. Dönem POMEM fiziki yeterlilik sınavları ne zaman? Pomem sınav yerleri öğrenme ekranı!

Binlerce kişi bekliyordu ve belli oldu. Polis Akademisi (PA) resmen açıkladı. 27. Dönem POMEM fiziki yeterlilik sınavları giriş belgeleri ve fiziki yeterlilik parkuru talimatı yayınlandı. Polis adayları ise polislik mülakat sınavları ne zaman sorularını araştırıyor. Peki, 27. Dönem POMEM fiziki yeterlilik sınavı ne zaman? Polislik sınavı ne zaman 2021? Polislik mülakat sınavı nasıl olacak? İşte Pomem sınav yerleri sorgulama ekranı ve 27. dönem polis fiziki yeterlilik sınavı giriş belgesi!

Beklenen haber geldi! Binlerce kişinin beklediği tarih açıkladı. Polis Akademisi resmen duyurdu. Polislik sınavı fiziki yeterlilik talimatı açıklandı ve 27. dönem polis fiziki yeterlilik sınavı giriş belgesi erişime açıldı. Polis Akademisi tarafından POMEM 27. dönem için daha önce başvuruları alınan ve ön sağlık kontrolleri gerçekleştirilen adaylar için süreç işlemeye devam ediyor. Polis alımı için sırada fiziki yeterlilik sınavı var. Polis Akademisi, ''27. Dönem POMEM Giriş Sınavı Fiziki Yeterlilik Aşamasına Katılacak Adayların Sınav Yeri ve Tarihleri'' ile ilgili açıklama yayınladı. Peki, Polislik sınavı ne zaman 2021? 27. Dönem POMEM fiziki yeterlilik sınavı ne zaman? Pomem sınav yerleri öğrenme ekranı ve fiziki yeterlilik parkuru talimatı...

27. DÖNEM POMEM SINAV YERLERİ

Polis Akademisi Başkanlığı, 27. Dönem sınav yerlerini duyurdu. Fiziki yeterlilik sınavına katılacak adaylar için sınav yerleri ve tarihleri PA'nin sitesinden öğrenebilecek.

POLİSLİK FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI NASIL OLACAK?

Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur” kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar:

- Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

- Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur.

- Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Fiziki yeterlilik sınavında adayların tabi tutulacağı parkur ve talimatı ayrıca Polis Akademisi Başkanlığının www.pa.edu.tr resmi internet sayfasından duyurulacak.

MÜLAKAT SINAVI

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

POLİS ALIMI SINAV SONUÇLARININ BELİRLENMESİ

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25’i ve mülakat sınavı puanının %50’sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS’den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacak.