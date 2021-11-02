POMEM mülakat sonuçları! Polislik sınav sonuçları açıklandı mı? 27. Dönem POMEM sonucu sorgulama ekranı!

Binlerce polis adayının beklediği 27. dönem POMEM mülakat sonuçları Polis Akademisi tarafından açıklandı. Adaylar, polislik mülakat sonuçlarını Polis Akademisi’nin internet sitesinden öğrenebilecek.

27. DÖNEM POMEM SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Polis Akademisi Başkanlığı’ndan 27. Dönem POMEM sonuçları ile ilgili şu açıklama yapıldı:

“27. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.

Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir.”