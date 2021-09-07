POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 27. dönem POMEM sonuçlarında!

27. dönem POMEM sonuçları için geri sayım sürüyor. Polis Akademisi Başkanlığı, 2021 yılında toplamda 8 bin polis adayı alımı yapacak. 27. dönem POMEM başvuruları alınmıştı. Sözlü mülakatlar da tamamlandı. Polis Meslek Eğitim Merkezleri mülakat sonuçları pa.edu.tr üzerinden erişime açılacak. Peki, POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, POMEM sonuçlarına dair detaylar...
27. DÖNEM POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Polis Akademisi tarafından 27. dönem POMEM için lisans mezunu (5.440) erkek, (960) kadın, önlisans mezunu (1.360) erkek, (240) kadın aday olmak üzere toplam (8.000) aday alımı yapılacak. POMEM'de sözlü mülakat sonuçları henüz açıklanmadı ancak değerlendirme işlemleri ardından kısa sürede erişime açılması bekleniyor.
POMEM SONUÇ SORGULAMA
27. dönem sonuçları, adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacak.