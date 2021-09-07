POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 27. dönem POMEM sonuçlarında!

POMEM 2021 yılı alımları sürüyor. Polis Akademisi tarafından 27. dönem POMEM için lisans mezunu (5.440) erkek, (960) kadın, önlisans mezunu (1.360) erkek, (240) kadın alımlarını yapılacağı duyurulmuştu. Polislik başvuruları alındı ve POMEM sözlü mülakat sonuçları bekleniyor. Peki, POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 27. dönem POMEM sonuçları ile ilgili detaylar...

