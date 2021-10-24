POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? POMEM ne zaman açıklanacak? POMEM sözlü mülakat sonucu sorgulama ekranı!

Binlerce aday bekliyor! 27. Dönem Polis Akademisi sözlü mülakat sonuçları için gözler Polis Akademisi Başkanlığı'na çevrildi. Lisans mezunu (5.440) erkek, (960) kadın, ön lisans mezunu (1.360) erkek, (240) kadın olmak üzere toplamda 8 bin polis alımının gerçekleştirilecek. Peki, POMEM ne zaman açıklanacak? POMEM sözlü mülakat sonucu sorgulama ekranı!

POMEM mülakat sonuçları için binlerce aday için meraklı bekleyiş devam ediyor. Gözler Polis Akademisi Başkanlığı'na çevrildi. 8 bin polis alımı için üç aşamadan geçerek mülakata girmeye hak kazanan adaylar POMEM sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki, POMEM ne zaman açıklanacak? POMEM sözlü mülakat sonucu sorgulama ekranı!

POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmadı. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilecek.

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacak. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecek. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu adaylara tebliğ niteliğinde olacak.