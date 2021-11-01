POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 27. dönem POMEM sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Süleyman Soylu polislik sınav sonuçları açıklaması!

POMEM sonuçları araştırması yapanlar EGM ve PA duyurularını yakından takip ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada 27. Dönem POMEM sonuçlarının açıklanacağı tarihe işaret etti. Polislik sınav sonuçları için geri sayım başladı. Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden sonuçlar duyurulacak. Peki, POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, polislik sınavı sonuçları belli oldu mu? 27. Dönem POMEM sonuçları sorgulama ekranı ve son bilgiler…

POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorularına uzun süredir yanıt aranıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuyla ilgili açıklama yaptı. Şimdi gözler 27. Dönem POMEM polis alımında sözlü mülakat sınav sonuçlarına çevrildi. Peki POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 27. Dönem POMEM sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

POMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

POMEM sonuçları henüz açıklanmadı.

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Konuyla açıklama yapan Bakan Soylu'dan geldi. POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt verdi ve "Zannediyorum 2 gün içinde açıklanacak mülakatlar" dedi.

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27. DÖNEM POMEM SONUÇLARI NASIL SORGLANIR, NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.