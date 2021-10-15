POMEM kontenjan arttı mı, 12 bin mi oldu? 27. dönem POMEM kontenjan artışı…

27. dönem POMEM kontenjan artacak mı? sorusuna yanıt aranıyor. 27. Dönem POMEM adayları intibak eğitimine bu ay içinde başlayacak. Polis Akademisi aday alım sayısını 6800 erkek, 1200 kadın aday olmak üzere toplamda 8000 kişi olarak belirlemişti. İşte POMEM kontenjan artışı son durum…

POMEM kontenjan arttı mı? 27.dönem POMEM sözlü mülakatlar ağustos ayında gerçekleşti. Adaylar mülakat sürecinin sona ermesiyle gözünü sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Polis adayları, 22 farklı Polis Meslek Eğitim Merkezinde eğitim görecek. Öte yandan POMEM kontenjanın 12 bin olacağı öne sürüldü. Peki, 27. dönem POMEM kontenjan artacak mı?

27. dönem POMEM kontenjan aratacak mı?

Ortaya atılan iddiaya göre kontenjan 10200 erkek 1800 kadın aday olmak üzere toplamda 12000 kişiye çıkartıldığı yönünde olsa da konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.