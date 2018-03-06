POMEM'den duyuru yapıldı! 10 bin polis adayı alınacak

Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) resmi sitesinden yapılan açıklamada, lisans mezunlarından 7 bin 200 erkek, 800 kadın ve önlisans mezunlarından ise bin 800 erkek ile 200 kadın olmak üzere toplamda 10 bin öğrenci adayının alınacağı duyuruldu.

