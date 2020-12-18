POMEM başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? POMEM başvuru ücreti ve son günü...

27. dönem POMEM için önlisans, lisans mezunu polis adayı alımı yapılacağı ilan edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi (PA) Başkanlığı'na alınacak polis alımı başvurularının başlamasının ardından, başvuru ücreti, yatırılacağı banka ve başvuru için son gün hakkında yapılan araştırmalar yoğunlaştı. Peki, POMEM başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? POMEM başvuru ücreti ve son gün…

Polis Akademisi'ne 6 bin 400 lisans, 1.600 ön lisans olmak üzere toplam 8 bin öğrenci alımı yapılacak. 8 bin polis alımı başvurusu için kılavuz yayınlandı. Peki, POMEM başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? POMEM başvuru ücreti ve başvuruların son günü…

POMEM BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN?

Polis adayları 21 Aralık tarihine kadar başvurularını yapabilecekler. İşte, POMEM 27. dönem başvuru sayfası ve başvuru şartlarının yer aldığı başvuru kılavuzu...

POMEM 27. DÖNEM SINAV BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

POMEM 27. DÖNEM KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

POMEM BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 150.00 TL (Yüz Elli) 08 Aralık 2020 saat 09:00’dan 21 Aralık 2020 saat 17:00’ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “27. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesaba yatırılacaktır. Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, ATM’lerinden ve internet bankacılığından yatırılabilecektir.

Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM’lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

POMEM 27. dönem alımları için başvuru tarihi belli olmadığı gibi başvuru koşulları da henüz netleşmedi. Ancak geçmiş alımlarında adaylarda aranan şartlardan bazıları şunlardır;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Ön lisans, lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkeden alınan ön lisans, lisans diplomaları YÖK

Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, (Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olacaktır.)

Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak.

Adaylarda, 30 yaşından gün almamak, lisans mezunları için KPSS'lerin birinden P3 puan türünde en az (60,00) ve üzeri puan almak.

POMEM MÜLAKAT TARİHİ

POMEM Başvuruları 21 Aralık'ta sona erecek. Ancak mülakatların en zaman başlayacağı henüz bilinmiyor.