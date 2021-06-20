İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) Olağan Genel Kurulu’nda konuştu. Bakan Soylu, POLSAN'a üye olan memurun emekli olduğunda alacağı emekli ikramiyesinin tutarını açıkladı. Bakan Soylu'nun açıklamasının ardından POLSAN'a üye olan memur ne kadar emekli ikramiyesi alır? sorusu gündeme geldi. Peki, POLSAN nedir? POLSAN'ın faydaları nelerdir? POLSAN'ın yasal yardımları nelerdir? İşte POLSAN hakkında merak edilenler ve Süleyman Soylu'nun POLSAN konuşması!

Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel kurulda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu POLSAN'a üye olan memur ların emekli olduğunda alacağı emekli ikramiyesinin tutarını açıkladı. Peki, POLSAN'a üye olan memur ne kadar emekli ikramiyesi alır? POLSAN nedir? POLSAN'ın faydaları nelerdir? POLSAN'ın yasal yardımları nelerdir? Süleyman Soylu POLSAN konuşması!

POLSAN NEDİR, NE ZAMAN KURULDU?

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu’nun 90’ıncı maddesine istinaden kurulmuş olan Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN), Emniyet Teşkilatı mensupları arasında yardımlaşma ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla faaliyet gösteren bir sosyal yardımlaşma kuruluşudur.

Polis Bakım ve Yardım Sandığı’nın (POLSAN) geçmişi II. Meşrutiyet Dönemi’ne kadar uzanmaktadır. Sandık, 15 Şubat 1329 Rumi (1913) yılında çıkarılan Sandığın kuruluşu, organları, borç verme esasları, yapacağı yardımlar, işlemlerinin denetimi, ortaklık aidatı ve gelirleri gibi hususları içeren “Polis ile Polis İdare Memurları Tasarruf Sandığı Nizamnamesi” ile resmen kurulmuştur. 1951 yılında ise 3201 Sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu’nun 90’ıncı maddesine dayanılarak çıkarılan Polis Bakım ve Yardım Sandığı Tüzüğü ile 1913 tarihli Nizamname yürürlükten kaldırılmış, Polis ile Polis İdare Memurları Tasarruf Sandığı aktif ve pasifleriyle Polis Bakım ve Yardım Sandığı’na devredilmiştir.

Günün ekonomik koşullarına ve Ortak ihtiyacına cevap veremez duruma gelen 1951 tarihli Tüzük, 1998 yılında yürürlükten kaldırılmış, yeni bir yapılanma süreci başlatılarak, POLSAN’a şirket kurma ve şirket ortağı olma hakkı tanıyan çağdaş bir örgütlenmenin önü açılmıştır. 28.12.2018 tarihinde kabul edilen yasa ile bu tarihten itibaren göreve başlayan tüm Emniyet mensupları, POLSAN’ın Daimi Ortağı sayılmaktadır.

POLSAN'IN FAYDALARI NELERDİR?

- İkinci bir emeklilik ikramiyesi,

- Dayanışma ve mesleki birliktelik,

- Bütçenizi sarsmadan birikim yapabilme,

- Masrafsız borç çekebilme,

- Kampanya ve indirim anlaşmalarından faydalanabilme,

- Vefat ve maluliyet halinde yardım alma.

POLSAN'IN YASAL YARDIMLARI NELERDİR?

POLSAN, emeklilik, vefat ve maluliyet yardımı yapmaktadır.

Emeklilik Yardımı

Emniyet Teşkilatı'ndan ilişiğinin kesildiği tarih itibariyle hizmet süresinin veya prim ödeme gün sayısının doldurulması şartıyla atama, seçilme veya kendi istekleri ile kurum değiştirenlere emekli yardımı ödemesi yapılır.

Kurum değişikliği yapan Ortakların Emekli yardımı ödemesi yapılabilmesi için, Ortaklarımızın en son çalışmış olduğu birimden ilişiğinin kesildiği tarih itibariyle hizmet süresinin veya prim ödeme gün sayısını bildiren resmi evrakı göndermeleri gerekmektedir.

Maluliyet Yardımı

Polis Bakım ve Yardım Sandığı Ortakları, görevleri dahilinde veya haricinde uğrayabilecekleri maluliyet veya vefat hallerinden doğacak her türlü gelir kaybı durumunda, Sandık güvencesi altına girebilmekte, kendileri ve/veya aileleri için oluşacak gelir kayıplarını telafi edici maddi yardım imkanına kavuşmaktadır.

En az 1 yıl Sandık Ortağı olanlara (kaza nedeniyle maluliyet halinde 1 yıl şartı aranmaz) aşağıdaki esas ve usullere göre maluliyet yardımı yapılır.

Vefat Yardımı

Polis Bakım ve Yardım Sandık Ortağı iken,

a) Vefat eden Ortağın, yasal mirasçılarına,

b) Eşi veya bakmakla yükümlü olduğu çocuğu vefat eden Ortağın kendisine, Vefat Yardımı ödenir.

Ortağın yasal mirasçılarına veya kendisine, vefat tarihinde Sandık Ortaklarından kesilen en yüksek ortaklık aidatına esas maaş veya ücretinin;

Ortağın vefatı halinde on beş katı,

Ortağın eşinin vefatı halinde üç katı,

Ortağın çocuğunun vefatı halinde bir katı şeklinde ödeme yapılır.

ORTAKLIK NASIL BAŞLAR? İhtiyari Ortaklık için Ortaklık Taahhütnamesi eksiksiz doldurularak Sandığa posta yoluyla ulaştırılır. Daimi Ortaklık için Emniyet Genel Müdürlüğü veri gönderir ve Ortaklık otomatik olarak başlar.

SÜLEYMAN SOYLU POLSAN KONUŞMASI!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) Olağan Genel Kurulu’nda "Bugün POLSAN'a üye olan memur arkadaşımız bugünkü parayla diyorum emekli olduğunda 500 bin lira emekli ikramiyesi alacak." ifadelerini kullandı. İşte Süleyman Soylu'nun konuşmasından satır başları:

"Cümlelerimin başında profesyonel yönetiminden emniyet mesleğindeki arkadaşlarımızın iradesine kadar elde edilen sonuçların başarısını tebrik ettiğimi ifade etmek istiyorum. Biraz sonra rakamları da söyleyeceğim. Gelinen nokta büyük umut veren bir noktadır. 2029 yılında sandık tamamen bitiyordu. 2029 yılında sandık bütün maddi gelirleriyle ve birikimleriyle ortadan kalkıyordu. Şükürler olsun, bu sorumluluğu alan arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda namuslu ve dürüst bir iş yaptılar. Bu yaptığımız iş sadece bu dönemi kurtaran bir iş değildir. Bugün belki de hayatınızda görmeyeceğiniz milyonlarca polis meslektaşınıza gelecekte dokunacaksınız.

KADIN POLİSLERE EKSTRA TAHSİSLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ!

Yenilenmeyi, güçlenmeyi sağlıyor. Aynı zamanda da birçok sebeple polis üyelerimize katkıyı ve desteği de hiçbir şekilde ihmal etmiyor. Hem verimliliği artıran, aynı zamanda ihtiyaçları gidermeye çalışan bir anlayış süreklilik içinde devam etmektedir.

Polis elbiselerinin kumaşlarını gittiğimiz ilde defalarca sormuşumdur, çocuklar memnun musunuz diye. Kalite kontrolünü sürekli kendim yapmışımdır. En iyi kaliteye ulaşması için çaba sarf ettiler. Hatta kadın polislerimize ekstra tahsisler gerçekleştirildi. Kendi ürettiği kaynağı personelinin aidiyetine ortaya koyması lazım. İşte POLSAN tam da burada konumlanmış bir değerimizdir.

POLSAN'A ÜYE MEMUR NE KADAR EMEKLİ İKRAMİYESİ ALACAK?

2018'den bu yana bu kurumda önemli bir takım yeniliklere imza attık. Bugün POLSAN'a üye olan memur arkadaşımız bugünkü parayla diyorum emekli olduğunda 500 bin lira emekli ikramiyesi alacak ve bugün buna ulaşabilmenin gururu içindeyiz. Önümüzdeki 2 yıl için hedefimiz, üye sayımızı 150 bini çıkarmakla mükellefiz. Kolları sıvayacaksınız. Arkadaşlarımız kendi arkalarında POLSAN gibi güçlü bir kurumu hissedecekler. Bugün çok önemli sonuçlar meydana getirmiştir ve yine bu stratejik adım kurumu evrensel fon yönetim ilkelerine göre yönetiyor olmamızdır.

10 binlerce konaklama yapıldı, hem de uygun. Bu birçok programımız içinde, bunu da POLSAN yaptı. POLSAN Turizm çok iyi bir noktada.

Gittikçe büyüyen bir anlayışı gerçekleştirecekler. Başka yatırımları var, onları arkadaşlarımız ifade ettiler. Gelecek vaat eden sektörlerde çok sayıda yatırımımız mevcut. POLSAN 2019 yılında 241 milyon lira, 2020'de ise pandemiye rağmen 325 milyon lira net kar elde etti. Sandık şimdi enflasyonun neredeyse 6 ila 10 puan üzerinde kazanç elde etmektedir.

"EMEKLİ KAT SAYISINI ARTIRDIK"

Emekli kat sayısını da artırdık. Genel Kurul'da karar alacağız ve artıracağız. Emeklilik ücreti daha fazla olacak. Emeklilik kat sayısı 1.8'e yükseldi, bu daha da yükselecek. Emekli ikramiyelerinde yüzde 15 ila 20 artmasını sağlamaktadır. Şu anda kabataslak bir hesaplama yapacak olursak 2021'de POLSAN'a üye olan bir polisimizin emekli olunca 500 bin lira emekli ikramiye alabilecektir. Bizim hedefimiz POLSAN'ı kendi grubunda bir rol model haline getirebilmektir.

"TÜRK POLİS TEŞKİLATI'NA BİR ÇAĞRIM VAR"

Türk Polis Teşkilatı'na bir çağrım var. Benim ağabeyleri olarak, arkadaşları olarak, bazılarının da kardeşi olarak bir talebim var; POLSAN'ı güçlendirin, kendinizi güçlendirin, POLSAN'a gelin üye olun. Emeklilikte bundan çok daha iyi sonuç elde edecek polis teşkilatımızın üyeleridir.

Ellerim patlayıncaya kadar sizi alkışlamak isterim, çünkü bu sizin başarınızdır. Yeni dönem faaliyetlerini titizlikle yöneten yönetimimize, genel müdürümüzden en alt seviyedeki tüm arkadaşlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Sadece terörle, uyuşturucuyla mücadelede değil, burada da önemli bir başarıyı sağlayan teşkilatımızı kutluyorum.