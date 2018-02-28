Polonya'da donan göl ağaçlara asılı kaldı

İskandinav soğuklarıyla boğuşan Polonya ’da, Kaczory kasabası yakınlarındaki Kopcze Gölü'nde alışılmadık bir olay yaşandı.

Ağaçlara yapışık vaziyette duran 20 santim kalınlığındaki donmuş göl yüzeyi, kartpostalları aratmayacak görüntüler oluşturdu.

Yağışlar nedeniyle su seviyesi gittikçe artan göl, yatağına sığmayarak taştı.

Taşmanın etkisiyle yaklaşık 2.5 kilometrelik alana yayılan göl suyu ise son günlerde ülke çapında etkisini gösteren aşırı soğuklar nedeniyle dondu. Ancak taştığı yerlerde boyu 1 metreyi bulan göl suları birkaç gün sonra çekildi. Bu çekilmenin ardından gölün donmuş yüzeyi ağaçlara asılı halde kaldı.