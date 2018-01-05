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Polonya'da 14 yaşındaki bir Türk kızına saldırı!

05 Ocak 2018 Cuma - 20:34 | Son Güncelleme : 05 01 2018 - 20:34

Polonya'nın başkenti Varşova'da bir Türk çocuğu "ırkçı saldırı" sonucu yaralandı.


Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğinden alınan bilgiye göre, 14  yaşındaki kız çocuğunun ırkçı saldırıya uğradığı belirtildi.
 
Hafif yaralanan kız çocuğunun babası tarafından hastaneye götürüldüğü  ifade edildi.
 
Polisin konuyla alakalı olarak "ırkçı saldırı" kapsamında soruşturma  başlattığı, saldırganın ise henüz yakalanmadığı bildirildi.
 
''Polonya'da ırkçılığa yer yok"
 
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki sosyal medya hesabından yaptığı  açıklamada saldırıya tepki göstererek, ''Polonya'da ırkçılığa yer yok." ifadesini  kullandı.
 
Saldırıyı kınayan Morawiecki, "Polonya'yı herkes için güvenli kılmak  için her şeyi yapacağız.'' değerlendirmesinde bulundu.
 
Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Blaszczak ise sosyal medya hesabından  yaptığı açıklamada, olayın araştırılması konusunda güvenlik kuvvetlerine bizzat  talimat verdiğini belirterek, ''Haydutlara sıfır tolerans.'' dedi.
 
Polonya'da son yıllarda nefret suçu ve yabancı düşmanlığı eylemlerinde  artış dikkati çekiyor. Varşova'da 27 Kasım'da düzenlenen saldırıda, İslam Kültür  Merkezi'nin camları kırılmıştı. Daha önce de çeşitli saldırılara maruz kalan  merkeze domuz başı bırakılmış ve silahlı saldırı düzenlenmişti.
 

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