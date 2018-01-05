Polonya'da 14 yaşındaki bir Türk kızına saldırı!

Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğinden alınan bilgiye göre, 14 yaşındaki kız çocuğunun ırkçı saldırıya uğradığı belirtildi.

Hafif yaralanan kız çocuğunun babası tarafından hastaneye götürüldüğü ifade edildi.

Polisin konuyla alakalı olarak "ırkçı saldırı" kapsamında soruşturma başlattığı, saldırganın ise henüz yakalanmadığı bildirildi.

''Polonya'da ırkçılığa yer yok"

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıya tepki göstererek, ''Polonya'da ırkçılığa yer yok." ifadesini kullandı.

Saldırıyı kınayan Morawiecki, "Polonya'yı herkes için güvenli kılmak için her şeyi yapacağız.'' değerlendirmesinde bulundu.

Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Blaszczak ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayın araştırılması konusunda güvenlik kuvvetlerine bizzat talimat verdiğini belirterek, ''Haydutlara sıfır tolerans.'' dedi.