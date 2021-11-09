Polonya-Belarus sınırındaki sığınmacı krizine ilişkin NATO'dan açıklama

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Polonya-Belarus sınırındaki sığınmacı krizine ilişkin yaptığı açıklamada, “Belarus'un sığınmacıları bir taktik olarak kullanması kabul edilemez” dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Polonya sınırındaki durum hakkında konuştum. Belarus 'un sığınmacıları taktik olarak kullanması kabul edilemez. NATO , Polonya ve bölgedeki tüm Müttefiklerimizle dayanışma içindedir” dedi.

POLONYA-BELARUS SINIRINDAKİ SIĞINMACI KRİZİ

Belarus’tan Polonya’ya doğru yürüyüşe geçen ve sayısı binleri bulan sığınmacılar, Polonya Sınır Muhafızlarını harekete geçirdi.

Polonya Sınır Muhafızları’ndan yapılan açıklamada 3 gün içinde sığınmacıların 1032 kez yasadışı olarak Polonya topraklarına girmeye çalıştığı ifade edildi. Öte yandan, 25 sığınmacının ve sığınmacılara yardım ettiği ifade edilen 12 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. Gerginlik nedeniyle Bruzgi Sınırı’nın çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Polonya tarafı, yasadışı sığınmacı grupları tarafından Polonya-Belarus sınırını geçmeye yönelik girişimlere Belarus tarafının tepki göstermemesi nedeniyle bu tür eylemlerde bulunmak zorunda kalmıştır” denildi.