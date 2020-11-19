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Politika faizi nedir? TCMB tarafından belirlenen politika faizi kaç? İşte Politika faizi, repo ve para politikasının anlamı…

Politika faizi nedir? TCMB tarafından belirlenen politika faizi kaç? İşte Politika faizi, repo ve para politikasının anlamı…