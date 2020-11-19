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- Politika faizi nedir? TCMB tarafından belirlenen politika faizi kaç? İşte Politika faizi, repo ve para politikasının anlamı…
Politika faizi nedir? TCMB tarafından belirlenen politika faizi kaç? İşte Politika faizi, repo ve para politikasının anlamı…
19 Kasım 2020 Perşembe - 14:18 | Son Güncelleme : 19 11 2020 - 14:18
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) bugün ilk kez Naci Ağbal başkanlığında toplandı. Toplantının ardından faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası faizi 4.75 baz puan artırdı. Yapılan açıklamada, ‘’Para Politikası Kurulu (Kurul), Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 10,25’ten yüzde 15’e yükseltilmesine tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılmasına karar vermiştir’’ denildi. Peki, Politika faizi ne demek? TCMB tarafından belirlenen politika faizi kaç? İşte Politika faizi, repo ve para politikasının anlamı…
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık repo faizini 475 baz puan artırdı. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi %10,25 seviyesinden %15,00 seviyesine yükseldi. Peki, Politika faizi nedir?
POLİTİKA FAİZİ NEDİR?
Politika faizi, TCMB tarafından belirlenen bir hafta vadeli repo faizidir.
PARA POLİTİKASI NEDİR?
Para politikası, hükümetin, merkez bankasının ya da para otoritesinin, ekonomiye, para arzı yönetimi ya da döviz piyasası işlemlerini kullanmak yoluyla yön vermesidir.
REPO NEDİR?
REPO; kısa dönemli bir menkul kıymetin belirli bir dönem sonunda ilk satıcısı tarafından geri alınmasını öngören bir satış işlemidir.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faiz oranını 475 baz puan artırarak yüzde 10,25'ten yüzde 15,00'a yükseltti.