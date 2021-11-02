Polisten öğrencilere güvenli internet bilgilendirmesi

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Marmaris 'te Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Okul bahçesinde açılan stantta öğrencilere, 'bilinçli ve güvenli internet' hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi için başlatılan 'Siberay Projesi' anlatıldı. İnternetin önemi, getirdiği kolaylıklarla birlikte karşılaşılan sorunlar, kontrolsüz paylaşım çılgınlığının sonuçları, siber zorbalık, internette her bilgiye güvenilmemesi ve en az 3 kaynaktan araştırılması gerektiği, sosyal paylaşım ve gizlilik ayarları, şifre güvenliği, profil sayfasında paylaşılmaması gereken bilgiler, site güvenliği ve internet bağımlılığı konularında öğrencilere dikkat etmeleri gereken hususlar anlatıldı. Projeyle, toplumda teknoloji bağımlılığı, siber güvenlik, güvenli internet kullanımı gibi konularda farkındalık yaratılmasının hedeflendiği bildirildi.

Muğla Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü yetkilileri, "Özellikle pandemi döneminde evlere kapananlar, internete çok gezdi. Bilinçsiz veya aldatılan kişiler maddi ve manevi ciddi zararlar ile karşılaştılar. Özellikle öğrenciler de ciddi internet bağımlılığı oluştu. Öğrencilerimizin daha güvenli internet kullanımı ve güvenliklerini artırmak için başlatılan Siberay Projesi'ni başlattık. İnternet üzerinden yayınlan çeşitli suçları izah ettik. Dağıttığımız el ilanları ile güvenliklerini artırmayı planlıyoruz. Muğla ve 13 ilçesinde öğrencilere yönelik Siberay Projesi tanıtma çalışmalarımız devam edecek" dedi.