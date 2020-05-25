Polisten kaçarken, girdikleri ters yönde polis aracına çarptılar

İstanbul Beyoğlu'nda kontrol noktasında üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet, dur ihtarına uymayarak kaçtı. Ters yöne girip polis aracına çarparak yaralanan gençler ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olay, Piyalepaşa Bulvarı üzerinde dün saat 22.00 sıralarından meydana geldi. İddiaya göre, plakasız motosiklet ile seyir halinde olan 16-17 yaşlarındaki iki kişi, Piyalepaşa Bulvarı'nda bulunan denetim noktasındaki polislerin 'dur' ihtarına uymayıp hızla kaçmaya başladı.

Polis ekipleri hemen kaçan motosikletlilerin peşine düştü. Bir süre sonra Dolapdere istikametinden tekrar Piyalepaşa Bulvarı'na doğru ters yönden giren motosiklet, karşı yönden gelen trafik polislerinin otomobiline çarptı.