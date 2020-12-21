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Polisten kaçan sürücü araçtaki 2 kadını bırakıp yaya olarak kaçtı!

AA |  21 Aralık 2020 Pazartesi - 8:05 | Son Güncelleme : 21 12 2020 - 8:05

Gece saatlerinde İzmir'de hareketli anlar yaşandı! Bornova ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayan ve otomobille kaçan şüpheli, araçtaki 2 kadını ve otomobili bırakıp ara sokaklarda izini kaybettirdi.


Alınan bilgiye göre, Bornova ilçesinde devriye görevi yapan polis  ekipleri, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 35 TEZ 19 plakalı otomobili  durdurmak istedi.
 
Polisin tüm ikazlarına rağmen durmayıp kaçan otomobil sürücüsünün  peşine düşen ekipler, aracı, Konak ilçesi Emir Sultan Mahallesi'nde ara bir  sokakta, içinde 2 kadınla birlikte terk edilmiş halde buldu.
 
Kadınlardan birinin epilepsi nöbeti geçirmesi üzerine olay yerine  gelen 112 Acil Servis ekipleri, kadını, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir  Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
 
Araçtaki diğer kadın S.K. ise ekiplerce gözaltına alınarak karakola  götürüldü.
 
 
S.K'nin, ifadesinde otomobil sürücüsünü tanımadığını, hastaneye gitmek  için sokağa çıktıklarını  ve yolu kaybettiklerini, sürücünün ise ehliyeti  olmadığı için polisi görünce kaçarak kendilerini ara sokakta bıraktığını  söylediği iddia edildi.
 
S.K, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için cezai işlem  uygulandıktan sonra evine gönderildi.
 
Öte yandan, otomobilde arama yapan ekipler herhangi bir bulguya  rastlamazken, araç ekiplerce bağlandı.
 

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