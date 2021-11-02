Polis Akademisi Başkanlığı 27. Dönem POMEM mülakat sonuçlarını açıkladı. Polis Akademisi yaptığı açıklamada, yedek planlamalara ilişkin sonuçların internet sitesinden duyurulacağını açıkladı. Peki, Polislikte yedek alımı nedir? POMEM yedek alımı nasıl yapılacak? POMEM yedek alımı ne zaman? İşte detaylar…

Polis Akademisi polislik sınavı mülakat sonuçlarını açıkladı. Polis Akademisinden yapılan açıklamada, 27. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklandığı, yedek planlamalara ilişkin sonuçların da yine resmi internet sitesi üzerinden açıklanacağı duyuruldu. POMEM mülakat sonuçlarına göre yerleştirilemeyen adaylar da gözlerini yedek alımına çevirdi. Peki, Polislikte yedek alımı nedir? POMEM yedek alımı nasıl yapılacak? POMEM yedek alımı ne zaman? İşte detaylar…

POLİSLİK YEDEK ALIMI NASIL OLUYOR?

Polis Akademisi Başkanlığı’ndan yedek alımına ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

“Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar Polis Akademisi sitesinde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitesini takip etmeleri gerekmektedir.”

POMEM yedek alımı ile ilgili henüz tarihler açıklanmadı.