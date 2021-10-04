Polislik sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak 2021, 27. dönem polislik mülakat sonuçları kaç günde açıklanır?

POMEM sözlü mülakat sonuçları hakkındaki araştırmalar devam ediliyor. Sözlü sınava giren adaylar "Polislik sonuçları açıklandı mı, POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Polis Meslek Eğitim Merkezlerine toplam 8 bin öğrenci alımı için yapılan mülakatlar değerlendirme aşamasında. Peki, 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları kaç günde açıklanır? İşte Polislik mülakat sonuçları hakkında merak edilenler…

Pomem mülakatları için gözler EGM Polis Akademisi’ne çevrildi. Mülakatları yapılan adaylar gözlerini Polis Akademisi'nden gelecek duyura çevirdi. Peki, POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 27. dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları kaç günde açıklanır?

POLİSLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM sözlü mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıllar baz alındığında POMEM sözlü mülakat sonuçlarının ekim ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.