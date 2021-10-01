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Personel Alımı Haberleri Polislik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 27. dönem POMEM sonuçları ile ilgili tüm detaylar...

Polislik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 27. dönem POMEM sonuçları ile ilgili tüm detaylar...