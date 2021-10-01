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Polislik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 27. dönem POMEM sonuçları ile ilgili tüm detaylar...

01 Ekim 2021 Cuma - 13:58 | Son Güncelleme : 01 10 2021 - 13:58

27. Dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu (5.440) erkek, (960) kadın, önlisans mezunu (1.360) erkek, (240) kadın aday olmak üzere toplam (8.000) aday için sözlü sınavlar tamamlandı. POMEM mülakat sonuçları için gözler Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, Polislik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 27. dönem POMEM sonuçları ile ilgili tüm detaylar...


POMEM mülakat sonuçlarında son durum pek çok aday tarafından merak ediliyor. 27. Dönem POMEM sonuçları yazılı ve sözlü sınavların tamamlanmasıyla birlik adaylarının gündeminde yer alıyor. Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu (5.440) erkek, (960) kadın, önlisans mezunu (1.360) erkek, (240) kadın aday olmak üzere toplam (8.000) aday almak için yapılan sözlü sınavın tamamlandı. Binlerce adayın göüz şimdi gözler POMEM sonuçlarına çevrildi. 
 
POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 
 
POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilecek. 
 
Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecek. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğinde olacak. 

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