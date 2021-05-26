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Polislerle ilgili çok önemli karar! 10 yıl şartı getirildi...

AA |  26 Mayıs 2021 Çarşamba - 10:20 | Son Güncelleme : 26 05 2021 - 10:20

Polislerle ilgili önemli bir karar çıktı. 10 yıl şartı getirildi. Karar göre Emniyet Teşkilatında branşa aktarılan personel, 10 yıl süreyle branştan ayrılamayacak. Bu süre dolmadan branştan çıkartılan ve kalan süreyi tamamlayacağı çevik kuvvet birimlerinde görevlendirilen personel, bu birimde 6 yıl çalışması halinde genel hizmet kadrosuna aktarılacak.


"Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına  Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
Buna göre, belirtilen usule göre branşa aktarılan personel, idare  tarafından görülen lüzum üzerine yapılan branştan çıkarma işlemi hariç 10 yıl  süreyle branştan ayrılamayacak.
 
10 yıl dolmadan branştan çıkartılan personel, kalan süreyi çevik  kuvvet birimlerinde tamamlayacak.
 
Çevik kuvvet birimlerinde 6 yıl çalışan personel, 10 yıllık hizmet  süresini tamamlamasa dahi genel hizmet kadrosuna aktarılacak.

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