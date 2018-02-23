24 Şubat 2018 Cumartesi
İSTANBUL 
9°C / 6°C
GALERİ VİDEO
BIST 117.522 0.58 EURO 4,6660 -0.01
USD 3,7910 0.22 ALTIN 161,950 0.00
CANLI BORSA
TÜMÜ

Polislerin çalışma saatlerine düzenleme

AA |  23 Şubat 2018 Cuma - 20:23 | Son Güncelleme : 23 02 2018 - 20:23

Emniyet personelinin çalışma saatleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla 12/24 olarak yeniden düzenlendi.


Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı  üzerine emniyet hizmetleri sınıfı personelinin çalışma saatlerinde düzenlemeye  gidildi.
 
Yeni çalışma saatlerine ilişkin Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok  imzalı talimat yazısı merkez ve taşra teşkilatlarına gönderildi.
 
Buna göre, olağanüstü durumlar, zorunlu ve istisnai haller dışında  12/12 sisteminde çalışan tüm personel, 26 Şubat'tan itibaren 12/24 sistemine göre  çalıştırılacak.
 
Düzenleme, nöbet usulü ile çalışması gereken personelin, moral,  motivasyon ve verimliliğinin artırılması amacını taşıyor.
 
Polisler, Fetullahçı Terör Örgütünün hain darbe girişiminde bulunduğu  15 Temmuz 2016'dan bu yana 12/12 sisteminde çalışıyordu.
 
  
 

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.