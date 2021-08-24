Memur maaşı zammı belli oldu. 6. dönem toplu sözleşme görüşmeleri neticesinde 2022-2023 maaşlarında anlaşma sağlandı. Memur zam oranın belli olmasıyla birlikte özellikle polis maaşları da merak ediliyor. Peki, Polislerin 2022-2023 maaşları ne kadar olacak? İşte memur zammı sonrası polis maaşları!

6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri tamamlandı. Ve memur ve memur emeklilerinin alacağı 2022-2023 maaşları netlik kazandı. Memur zam oranının açıklanmasıyla birlikte Polis maaşları da merak ediliyor. Peki, Polislerin 2022-2023 maaşları ne kadar olacak? İşte memur zammı sonrası polis maaşları!

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve sendika pazarlıkta uzlaşılan detayları paylaştı. Buna göre; 2022'in ilk 6 ayında memur ve memur emeklisine yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 7 zam yapılacak. 2023'te ise ilk 6 aylık zam yüzde 8, ikinci 6 aylık zam yüzde 6 olacak. Altışar aylık dönemlerde enflasyon zam oranları aşarsa ayrıca fark yansıtılacak. Bunun yanında 2 milyon sendikalı memura 400 lira toplu sözleşme ikramiyesi verilecek. Maaş ve ikramiyelerin artışını sağlayan 3600 ek gösterge düzenlemsi için çalışma yapılacak. Çalışmanın hayata geçmesi için Meclis'ten geçmesi gerekecek.

2022 POLİS MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?