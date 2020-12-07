Polislere tekme atan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı

İzmir'in Menemen ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği saatlerde açık olan bir tekel bayinde evrak isteyen polis ekiplerine zorluk çıkaran ve tekme atan biri iş yeri sahibi 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında bir tekel bayinde gerçekleşti. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği saatlerde açık olan bir tekel bayinin olduğunu fark etti. Bayiye giden ekipler, iş yeri sahibi S.D.'den evraklarını istedi. Evraklarının diğer dükkanında olduğunu söyleyen S.D., ekiplere zorluk çıkarttı. Polis ekiplerinin kendisine idari işlem yapmasını istemeyen S.D., polis memurlarını ve polis otosunu tekmeledi. Olay yerine sonradan gelen S.D.'nin yeğeni M.D. ise Amcamı alamazsınız diyerek, polislerin görevlerini yapmalarını engellemeye çalıştı. Adrese gelen takviye ekipler, 2 şüpheliyi de gözaltına alarak Asarlık Polis Merkezi Amirliğine götürdü.

Öte yandan, S.D. ve yeğeni M.D. hakkında, sokağa çıkma kısıtlaması ve maske kurallarını ihlal etmekten idari yaptırım uygulandığı, ayrıca görevli memura görevini yaptırmayarak, saldırı ve mukavemet suçlarından adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi.