Polislerden Fırat Çelik'e uyarı!

Sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen önceki gün Cihangir 'de bir kafede kız arkadaşıyla oturan Fırat Çelik, saatler geçmesine rağmen koyu sohbete devam etti. 40 yaşındaki oyuncunun, bir ara mekana gelen polis memurlarını fark edince yerinden kalkarak uzaklaşma çabası dikkat çekti. Tatlı bir dille memurlar tarafından uyarılan Çelik, morali bozulunca doğruca aynı semtteki evinin yolunu tuttu.

"BURADA BİRAZ ŞİŞİRİLİYOR"

Dijital bir platformda yayınlanacak olan yeni dizi si için Fransa ’dan Türkiye’ye dönen Fırat Çelik, geçtiğimiz günlerde Cihangir'de görüntülenmişti. Çelik, “Dizi sektöründeki bölüm başı yüksek ücretler inandırıcı mı?” sorusuna, "Kaşeler yanılmıyorsam her iki tarafta da hemen hemen aynı. Orada sinema sektörü, burada dizi sektörü var. Fransız dizisi yok mesela. Orada Amerikan dizisi yayınlanıyor. Bütçeleri o yüzden konuşmak saçma. Kimse öyle değil, sanmıyorum. Herkesin çok iyi paralar kazandığını düşünmüyorum. Burada biraz şişiriliyor" yanıtını vermişti.

"O RAKAMLARI DUYUNCA 'YOK ARTIK' DİYORUM"

Ünlü oyuncu, "Bir de rakam konuşmak da ayıp biraz, nasıl kimse Fransa’da kimse kimsenin maaşını sormuyorsa, burada da keşke öyle olsa" demişti. Fırat Çelik, "Etrafımdakiler ‘Abi kaç para kazanıyorsun?’ diyorlar. Sanırım bize özgü. Bilmiyorsun o kontratta ne yazdığını bazen uçuk rakamlar duyuyorum, ‘Yok artık’ diyorum" açıklamasını yapmıştı.