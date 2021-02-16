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Polislerden EBA dolandırıcılarına karşı uyarı! Evleri tek tek gezdiler

DHA |  16 Şubat 2021 Salı - 10:11 | Son Güncelleme : 16 02 2021 - 10:11

Adana’da polis ekipleri, Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) giren ve velilere ‘Milli Eğitim Bakanlığı ücretsiz tablet dağıtıyor; linke tıklayarak kayıt oluşturabilirsiniz’ diye mesaj atıp kişisel veri toplayan dolandırıcılara itibar edilmemesi için vatandaşa broşürlü uyarıda bulundu.


Koronavirüs salgınıyla birlikte artan EBA kullanımını fırsat bilen dolandırıcılar, velilerin cep telefonlarına 'Milli Eğitim Bakanlığı ücretsiz tablet dağıtıyor. Linke tıklayarak kayıt oluşturabilirsiniz' diye mesaj atıp kişisel veri toplamaya başladı.
 
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, dolandırıcılar hakkında farkındalık yaratmak için çalışma başlattı.
 
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Evleri tek tek gezip, vatandaşların kapılarını çalan polis ekipleri, dolandırıcılıkla ilgili uyarılarda bulunup, bilgilendirici broşür dağıttı. Bu mesajlara itibar edilmemesi konusunda uyarılarda bulunan ekipler, cep telefonlarına mesaj gelmesi durumunda polise bildirilmesini istedi.
 
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Adana polis ekipleri EBA
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