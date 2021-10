Polisler için psikolojik danışma hattı kuruldu

Polis intiharlarına karşı, her personelin yılda en az 1 defa psikologla görüşmesi sağlandı. Emniyet’te öğren, fark et, yardım et projesi uygulamaya konuldu. Psikolojik danışma hattı ve nöbetçi psikolog uygulamasına geçildi.

Zafer Partisi Adana Milletvekili İsmail Koncuk, 21 Haziran’da TBMM Başkanlığı'na “intihar eden polislerle ilgili” soru önergesi vermiş, intiharları önlemek için önlem alınıp alınmadığını sormuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 5 Ekim tarihinde verdiği yanıtta emniyet personeli için öfke kontrolü, kaygı ile baş etme yöntemleri, bağımlılıklar, intihar ve intiharı önleme gibi pek çok konuda eğitim düzenlendiğini açıkladı.

Ve “Emniyet teşkilatı bünyesinde görevli psikologlar, intihar eden personelin aile üyeleri ve yakınları ile mutlaka görüşme yapmakta ve talep etmeleri halinde psikolojik destek hizmeti sağlanmaktadır”. ifadelerini kullandı.

Soylu, 30 Mart 2020’den itibaren “psikolojik danışma hattı” ve “nöbetçi psikolog” uygulamasına geçildiğini ve telefon üzerinden psikolojik destek hizmeti verilmeye başlandığını vurguladı.

Ve her personelin her yıl en az bir defa rehberlik ve psikolojik danışma büro amirliklerinde görevli psikologlar ile zorunlu bireysel görüşmeye katılması sağlanarak, öğren fark et yardım et projesi uygulumaya konulduğunu belirtti. (CNN Türk)