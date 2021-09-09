TEM yolu Kocaeli geçişi üzerindeki bir dinlenme tesisinde polis ekipleri, bir hafif ticari aracı durdurdu. 5 kişi kapasiteli araçta sürücü ile birlikte 9 kişi bulunduğunu gören ekipler, araçta 8 kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne gönderilirken, araç sürücüsü Z.H. ise gözaltına alındı.
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Polisin durdurduğu hafif ticari araçta 8 kaçak göçmen yakalandı
Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) | 09 Eylül 2021 Perşembe - 0:51 | Son Güncelleme : 09 09 2021 - 0:51