Polise yönelik sözleri büyük tepki çekti! Milletvekili özür diledi

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, bir ihbar üzerine aracını durdurarak kendisine kimlik soran polislere, “Uzaklaş, içeriye çemkiriyorsun. Tükürük geliyor içeriye. Senin adın ne? Kim ihbar ediyor benim arabamı? Ne zaman Erdemli’ye gelsem bu pislikle uğraşıyorum. Bana adını verir misin sen? Şerefsize bak” tepkisini gösterdi. Yılmaz, 18 Temmuz ’da yaşanan bu olaya ilişkin görüntülerin ortaya çıkması üzerine sosyal medya hesabından, “Üzgünüm... Keşke kamuoyu böyle bir konu ile meşgul edilmeseydi. Arabamı durdurduğum ve kimlik gösterdiğim halde, yasalara aykırı ve kasıtlı bir şekilde maskesiz polisler tarafından yarım saat bekletilmemi ve maruz kaldığım hukuksuz muameleyi aziz milletimizin takdirine bırakıyorum” diye açıklama yaptı. Yılmaz’ın polislere sözleri Twitter ’da trend topic olurken “#polisiminyanındayım” etiketi de sosyal medya kullanıcılarından yoğun paylaşım aldı.

‘HAKARETİ MASUM KILMAZ’

AK Parti MKYK üyesi ve eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar olaya ilişkin, “Ortada iyi niyet yok. Plaka kaydı olmasına rağmen vekilin yarım saat bekletilmesi, videoya alınması ve servisi açık kanıtı. Ancak vekilin ‘çemkirme, tükürüğün içeri geliyor, şerefsiz’ gibi hakaretini masum kılmaz. Bu tavır, erdemli bir AK Parti liye yakışmaz, özür dilemelidir” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Tayyar’ın bu açıklamasını kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. AK Parti eski MKYK üyesi ve eski Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç de “Polis aracınıza dur derse ‘durun’, kimlik isterse gösterin. Bu kadar basit. #polisiminyanındayım” paylaşımında bulundu.

BAŞARIR: BAŞKASI YAPSA...

Bu görüntüleri paylaşan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ise olayı ilk gündeme getirdiğinde Yılmaz’ın bu iddiaları yalanladığını belirterek, “Şerefli Türk polisine ‘Şerefsiz’ diyen bu vekil için ne yapacaksın Erdoğan” dedi. Başarır, olaya karışan iki polisin açığa alındığı bilgisini de aktardı.

VALİLİK: YARIM SAAT BEKLETİLDİ

Mersin Valiliği ise olayın kamuoyuna yansımasının ardından önceki gün yaptığı açıklamada, polisleri sorumlu tuttu. 18 Temmuz’da saat 18.30 sıralarında yaşanan olayın çarpıtıldığı savunulan açıklamada, geçiş üstünlüğüne sahip milletvekili aracının polis memurlarınca yarım saat bekletildiği belirtilerek “Ancak ön tahkikattan anlaşılmıştır ki; görevli memurlar yasal mevzuatın dışına çıkmışlardır. Bunun üzerine haklarında gerekli yasal işlem başlatılmıştır” denildi.

AYDOĞAN DA ÖZÜR DİLEMİŞTİ

TEMMUZ ayında yaşanan bir başka olayda, kendisini tanımayan polislere, “Ben milletvekiliyim, nasıl kimlik istersin? Tanımıyorsan Meclis albümünden bak” diyen CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, tepkiler üzerine özür dilemişti. Aydoğan, “Normalde polis noktalarından geçerken saygın bir biçimde selam alıp verdiğimiz görevli arkadaşlarımızla, yaşadığımız afetler tablosunun yarattığı telaş, erken ulaşma isteği, gerginlik gibi nedenlerle beni de çok derinden üzen bir diyalog ortaya çıkmıştır. Bu diyaloğun muhatap ortağı olan iki polis memuru arkadaşımda ve emniyet camiasında yarattığı incinme, üzüntü, kırgınlık var ise bu açıdan da ayrıca üzgünüm” demişti.

MİLLETİMİZDEN ÖZÜR DİLERİM

GAZETECİ Cüneyt Özdemir’in YouTube kanalındaki yayınına katılan Yılmaz, burada yaptığı konuşmada üzgün olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Ne olursa olsun sinirlerime hakim olmam gerekiyordu. Keşke bunlar yaşanmasaydı. Bu sergilediğim tavır konusunda kesinlikle üzgünüm. Biz orada bir gün de bekletilsek sinirlerimize hakim olmamız gerekiyordu. Bizim de insan olduğumuz unutuluyor belki ama olsun.

İŞLEM USULSÜZ

Kesinlikle o kelimeleri sarf etmemem gerekiyordu. O kelimeleri sarf ettiğim için de milletimizden gerçek anlamda özür diliyorum. Yarım saat orada alıkonulmak, gerçekten bunun bilinçli bir işlem olduğunu düşünüyorum. Kayıtların alınma şekli usulsüz. Yapılan işlem baştan ayağa usulsüz. Özel kayıtların servis edilmesi de tamamen yasaya aykırı ve usulsüz.”