Polise karşı arkasını dönüp bunu yaptı!

Dünyada suç oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri olan, yoksulluk ve yolsuzluklarla boğuşan Orta Amerika ülkesi Hondoras'ta Juan Orlando Hernandez'in tekrar devlet başkanı seçilmesine karşı ayaklananlar arasında iki kadının görüntüleri internette büyük ilgi gördü.

Videoda iki kadın gösteriler sırasında kalkanlı olan polislere karşı 'twerk' dansı yaptı.

Kadınlar kimseyi umursamadan danslarına devam ederken polisler şaşkın bir şekilde arada bir gülerken görülüyor.

Video, eylemcilerin yollarda engellendiği ve Başkan Hernandez'e karşı ülke çapındaki protesto gösterileri kapsamında polisle çatıştığı sırada geldi.

ONLARCA KİŞİ ÖLDÜ

26 Kasım'da yapılan tartışmalı seçimden sonra patlak veren çatışmalarda onlarca kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi hapse atıldı. Başkent Tegucigalpa başta olmak üzere birçok şehirlerde 27 Ocak’ta yapılması planlanan Hernandez’in yemin törenine yönelik protestolar devam ediyor. Protestocular seçimlerde usulsüzlük yapıldığını belirtiyor.

Öte yandan diktatörlüğe Karşı Muhalefet İttifakı adayı Salvador Nasrallah karşısında protesto çağrısında bulunup ve başkanlığın kendisinden çalındığı konusunda ısrar ediyor.

TWERK NEDİR?